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HaberlerFutbolHasan Ali 11’e göz kırpıyor | 'Fenerbahçe haberleri'

Hasan Ali 11’e göz kırpıyor

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Hasan Ali Kaldırım, dönüş için geri sayıyor. Teknik direktör Ersun Yanal, tecrübeli oyuncunun bir an önce takıma katılmasını beklerken Alanyaspor maçında Hasan Ali'ye ilk 11'de görev verebilir

Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin tek sol beki Hasan Ali Kaldırım, Aytemiz Alanyaspor maçı için hazır olduğunun sinyallerini antrenmanlarda veriyor. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Trabzonspor maçından önce sahaya inen tecrübeli oyuncu, transfer de yapılamamasının ardından mevkisinin tek oyuncusu olma özelliğini sürdürürken, çok daha dikkatle geri dönerek sakatlığının nüksetmemesi için de çaba gösteriyor. Dirar’ın özellikle son maçlarda yaptığı hatalar da göz önüne alındığında Ersun Yanal da bir an önce Hasan Ali’yi sahaya sürmeyi planlarken, oyuncunun antrenmanlardaki durumuna göre bu kararı Alanyaspor maçında verebileceği öğrenildi.

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