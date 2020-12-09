Türk edebiyatında romanlarıyla öne çıkan yazar Hasan Ali Toptaş, birkaç gündür sosyal paylaşım platformu Twitter'da kadınlar kendisi ile ilgili taciz iddialarına yanıt verdi. Taciz iddialarını kabul eden Hasan Ali Toptaş "bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum." dedi. Peki, Hasan Ali Toptaş kimdir? Hasan Ali Toptaş kitapları neler?

HASAN ALİ TOPTAŞ KİMDİR?

Hasan Ali Toptaş 15 Ekim 1958 tarihinde Baklan'da doğdu. Türk yazar. Öykü, roman ve şiirsel metinleriyle tanınır.

1987'de ilk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği, 1990'da ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı yayımlandı. 1990'lı yıllarda yayımlanan kitaplarıyla pek çok ödül aldı. Veznedarlık, icra memurluğu ve hazine avukatlığında memurluk yaptı. Toptaş, dili kullanmadaki ustalığıyla tanınmakta, postmodern edebiyatın önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Yazarın Gölgesizler romanını yönetmen Ümit Ünal sinemaya uyarlamıştır. Filmde Hasan Ali Toptaş da rol almıştır. Kuşlar Yasına Gider romanı Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "yılın romanı" seçilmiştir.

HASAN ALİ TOPTAŞ KİTAPLARI

Roman

Sonsuzluğa Nokta (1993)

Gölgesizler (1995)

Kayıp Hayaller Kitabı (1996)

Bin Hüzünlü Haz (1998)

Uykuların Doğusu (2005)

Heba (5 Nisan 2013)

Kuşlar Yasına Gider (2016)

Beni Kör Kuyularda (2019)

Öykü

Bir Gülüşün Kimliği (1987)

Yoklar Fısıltısı (1990)

Ölü Zaman Gezginleri (1993)

Geçmiş Şimdi Gelecek (2016)

Çocuk romanı

Ben Bir Gürgen Dalıyım (1997)

Şiirsel metin

Yalnızlıklar (1990)

Deneme

Harfler ve Notalar (2007)

Başlarken Yalnızsın Bitirdiğinde Daha da Yalnız (2014)

HASAN ALİ TOPTAŞ TACİZ OLAYI NEDİR?

8 Aralık 2020'de Toptaş'a yönelik taciz suçlamaları Twitter'da ortaya çıktı. İlk olarak TRT 2'de yayımlanan ve Doğan Hızlan'ın sunucusu olduğu Karalama Defteri adlı programdan Toptaş'ın çevirmenlere yönelik bir söylemi birkaç edebiyat çevresinde paylaşılıp tartışıldı, bu paylaşımda Toptaş edebi çevirilerde çevirmenin yaşı ile metinde tercih edilen kelimeler arasında bir bağlantı kurdu ve bu yorumu bazı çevirmenlerce eleştirildi. Bu konuşmasını Kasım 2019'da yayımlanan ve günümüzde TRT 2 sitesinde yayından kaldırılan Karalama Defteri'nin 37. bölümünde yapmıştı. Programdan bu yorumu paylaşan Tweeti alıntılayan bir kadının “Bu adamın heyecanla ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üzeri cis erkek edebiyatçı. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıdır kendisi” yazması üzerine 20'ye yakın kadın Toptaş ekseninde yaşadığı taciz mağduriyetini paylaştı.