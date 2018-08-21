Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beyaz TV'deki Derin Futbol programında Emre Akbaba transferiyle ilgili açıklamalar yaptı.

İşte Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

G.SARAY İLE ANLAŞMANIZ VARSA...

"Ali Koç başkan seçildikten bir süre sona beni aradı. Emre Akbaba'yı sordu. Galatasaray'dan teklif var ama arkası gelmedi dedim. Size lazımsa verelim dedim. Ali Koç sonra Galatasaray ile bir anlaşmanız varsa biz hiç girmeyelim dedi. Ali Koç, Emre Akbaba konusunda bana 'Emre, Galatasaray'a gitmek istiyor. Galatasaray ile bir anlaşmanız varsa hiç görüşmeyelim' dedi. Allah'ı var, Ali Koç o konuda koç gibi dik durdu"

FENERBAHÇE'YE AYIP ETTİ

"Emre ve menajeri, Fenerbahçe'ye yanlış yaptı. Emre bana, 'Galatasaray'a gitmeyeceğim' dedi. O zaman neden Fenerbahçe ile görüşüyorsun? Ben Fenerbahçeli olduğum için değil, Emre Akbaba'nın menajeri Fenerbahçe ile anlaştığı için görüştüm. Sonra Emre, 'Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum' dedi. Cocu'ya söyledin mi ben size gelmek istemiyorum diye sordum. Hayır söylemedim dedi. Niye?"

KADRO DIŞI KALIRSIN DEMEDİM

"Emre Akbaba'ya 'Seni Fenerbahçe'ye verdik. Seni kadro dışı bırakırım' falan da demedim"

F.BAHÇE İLE FORMA NUMARASI KONUŞULMUŞ

"Ben Emre'yi Fenerbahçe'ye teklif etmedim. Talep zaten onlardan geldi. Hatta Emre'nin menajeri Comolli ve Cocu ile bile oturmuş. Forma numarasına kadar konuşulmuş. Herkes doğruları konuşsun. Şapkalarını önüne koysunlar"

BAŞAKŞEHİR'DE OYNAMAK İSTİYORUM DEDİ

Aynı menajer geçen sezon devre arasında Emre ile yanıma geldi. "Bize Başakşehir'den teklif var. Biz de anlaşmak istiyoruz" dedi. Hatta Emre de "Başakşehir'de oynamak istiyorum, müsaade edin. Bundan sonra Alanyaspor'a konsantre olamam" dedi. Bana dedi Emre bunu... Sonra Başakşehir ile anlaşamadılar bizimle devam etti. Sonuçta bizim çocuğumuz.

G.SARAY'IN TEKLİFİNE SİNİRLENDİM

Sezon sonu da Kasımpaşa Emre için 3 milyon euro teklifte bulundu bize. Ama olmadı anlaşma. Emre istemedi. Sonra geçtiğimiz haftalarda Abdurrahim Albayrak, Ali Dürüst'ün de olduğu bir ortama davet etti beni. Ben Alanyaspor Başkanı olarak kimsenin ayağına gitmem. Ama kulübümüzün menfaati için Albayrak beyin davetine icabet ettim. Emre Akbaba konusunu konuştuk. Masaya kalem kağıtlar çıktı. Bana 2 milyon 250 bin euro teklifte bulundular. Ben orada kendilerine Emre'yi böyle bir rakama vermem kabul edilemez dedim. Teklif bana komik geldi. Biraz sinirlendim toplantı bitti.

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