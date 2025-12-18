Habertürk
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden uluslararasılaşma yolunda büyük bir atılım

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden uluslararasılaşma yolunda büyük bir atılım

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi, dijitalleşme, uluslararasılaşma ve beceri temelli öğrenme çağının gerekliliklerine yanıt veren önemli bir adım daha atarak dünyanın önde gelen çevrim içi eğitim platformlarından 'Coursera' ile stratejik iş birliği protokolü imzaladı

        Giriş: 18.12.2025 - 12:17 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:17
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden uluslararasılaşma yolunda atılım
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ)'nin küresel eğitim vizyonunu güçlendiren ve öğrencilerine uluslararası düzeyde geçerli mesleki becerileri kazandırmayı hedefleyen iş birliği protokolünün imza törenine, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, HKÜ Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Esra Değerli ve Coursera İçerik Direktörü Marni Baker Stein ve ekibi katıldı.

        HKÜ, ALANLARINDA KÜRESEL ÖLÇEKTE REKABET EDEBİLEN BİREYLER YETİŞTİRİYOR

        Coursera ile yapılan iş birliğinin üniversitenin uluslararası eğitimdeki konumunu daha da güçlendireceğini vurgulayan HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, “Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak çağın gerekliliklerine uygun, yenilikçi ve dijital öğrenme odaklı bir vizyonla ilerliyoruz. Coursera ile yaptığımız bu iş birliği, öğrencilerimizin küresel ölçekte rekabet etmelerine ve mikro yeterlilikler aracılığıyla mesleki beceriler kazanmalarını sağlayacaktır. HKÜ, mezunlarının istihdam edilebilirliğini artırmayı, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmeyi ve uluslararası eğitimde etkin bir aktör olmayı hedeflemiş bir üniversitedir. Coursera ile yapılan bu iş birliği, bu vizyonun somut bir göstergesidir” dedi.

        ÖĞRENCİLERİMİZ KÜRESEL ÖLÇEKTE TANINAN SERTİFİKA PROGRAMLARIYLA DONANIM KAZANACAK

        HKÜ Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Esra Değerli, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Coursera ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, öğrencilerimize küresel ölçekte tanınan sertifika programlarıyla donanım kazandıracak. Bu sayede öğrencilerimiz, uluslararası iş gücü piyasasında daha güçlü ve rekabetçi hale gelecek. Üniversitemiz, dijital öğrenme olanaklarını genişleterek çağın gereklerine uygun eğitim modelleri sunmaya devam edecek” dedi.

        "BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUZ"

        Coursera'nın Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Kais Zribi, “Yapay zekâ ve yeni teknolojilerin iş dünyasını yeniden şekillendirmeye devam ettiği bu önemli dönemde Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Sektörle ilgili, dünya çapında tanınan içerikleri ve önde gelen üniversite ve şirketlerin mikro sertifikalarını müfredata entegre ederek, bu ortaklık HKÜ öğrencilerinin işverenlerin ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirmelerine, işgücüne daha hazırlıklı mezun olmalarına ve geleceğe hazır Türk işgücünün gelişimini desteklemesine yardımcı oluyor” dedi.

        EĞİTİMDE KÜRESEL VİZYON VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

        Bu iş birliğiyle birlikte HKÜ, Coursera platformu üzerinden küresel ölçekte tanınan mikro sertifika ve mesleki yeterlilik programlarını öğrencilerine sunacak ve öğrenciler, lisans ve meslek yüksekokulu programlarına entegre edilecektir. Bu kapsamda, öğrenciler kısa modüller sayesinde, mezuniyet öncesinde uluslararası iş dünyasında talep gören becerilere sahip olabilecek.

