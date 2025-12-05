Habertürk
Habertürk
        Hasankeyf'teki 5 bin yıllık mağaralardan 10'u turizme açılıyor

        Hasankeyf’teki 5 bin yıllık mağaralardan 10’u turizme açılıyor

        Batman'ın 12 bin yıllık tarihe sahip ilçesi Hasankeyf'teki insan eliyle oluşturulmuş 5 bin yıllık 10 mağara turizme kazandırılıyor. Kaymakam Mehmet Ali İmrak, mağaraların aralık ayının sonunda turizme açılacağını belirterek, "Hasankeyf'imizde 6 binin üzerinde mağaraya sahibiz. Her geçen yıl bir kısmının restore edilmesiyle mağaralarımız misafirlerin ilgi odağı haline gelecektir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 10:56 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:56
        İnsan eliyle oluşturulmuş, 5 bin yıllık! Görücüye çıkıyor
        Batman'ın 12 bin yıllık tarihe sahip, yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim ilçesi Hasankeyf'te insan eliyle oluşturulmuş 5 bin yıllık 10 mağara turizme kazandırılıyor.

        Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Hasankeyf'te turizm potansiyelinin arttırılması, bölgenin binlerce yıllık kültürel mirasının yeniden görünür kılınması, Hasankeyf'in daha erişilebilir ve daha cazip bir destinasyon merkezi yapılması, ziyaretçilere özgün bir tarih deneyiminin sunulması ve geçmiş ile gelecek arasında bağ kurulması amacıyla turizme açılacak olan mağaralar için öncelikle mağara içinde ve çevresinde temizlik, düzenleme, yürüyüş yolları ve merdiven iyileştirmeleri yapıldı.

        Restorasyon tamamlandığında mağaraların içine geçmiş dönem yaşam kültürünü yansıtacak düzenlemeler yapılacak. Geçmiş ve bugünü buluşturan bu projeyle, kültürel mirasın gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması amaçlanıyor.

        "10 MAĞARAMIZDA ÇALIŞMALAR BİTME AŞAMASINA GELMİŞ DURUMDA"

        Mağaraların aralık ayının sonunda turizme açılacağını ifade eden Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, “Yamaç Külliyesi etrafında bulunan mağaralarımızın çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmaları son hız devam etmekte.

        Bizler bu çalışmalarla beraber kültürel mirası koruyarak yine günümüze getirmiş olacağız. Yaya güzergahının düzenlenmesi, mağaraların içinin temizlenmesi, merdivenlerin bilimsel bir şekilde oturtularak, yani zarar vermeden oluşturulması, gece görünürlüğünü arttırmak adına bir aydınlatma işleminin tamamlanmasıyla beraber mağaralarımızı turizme kazandırmış olacağız. Mağaralarımız 5 bin yıllık bir tarihe sahip ve insan eliyle oluşturulmuş mağaralar.

        Tamamen kurulların izinlerine tabii olarak ve dokularına bir zarar vermeden turizme kazandırmış olacağız. Restorasyon sonrasında bu mağaralarda o günün şartlarında bir oturma düzeni, günlük kullanım ihtiyaçlarını ve o gün nasıl bir yaşam koşulu varsa bugün de aynı yaşam koşulu oluşturularak gelen ziyaretçilerimizin o günü bir şekilde anmış olması sağlanacak. Hasankeyf'imizde kale bölgemiz çok yakın bir tarihte Kültür ve Turizm Bakanlığımızca devralındı.

        Hasankeyf'imizde 6 binin üzerinde mağaraya sahibiz. Her geçen yıl bir kısmının restore edilmesiyle mağaralarımız misafirlerin ilgi odağı haline gelecektir. Kuruldan alınan izinler çerçevesinde 10 mağaramızda çalışmalarımız bitme aşamasına gelmiş durumda. Aralık ayının sonu itibariyle bizler artık orada içerisindeki tefrişatların da tamamlanmasıyla beraber turizme kazandırmış olacağız” diye konuştu.

        #Hasankeyf
        #5 bin yıllık mağaralar
        #Batman
