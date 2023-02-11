Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranının erişime açıldığını açıkladı. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin ardından pek çok bina ağır hasar alırken binlerce bina ise yıkıldı. Evlerinin az hasarlı mı çok hasarlı mı olduğunu öğrenmek isteyenler "Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl, hasar sorgulaması nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, hasar tespit sorgulama ekranı...