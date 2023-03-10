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AFAD, afet bölgesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen bina hasar tespit çalışmalarının, büyük oranda tamamlandığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Kilitli olduğundan veya sahiplerine ulaşılamadığından girilemeyen ve içeriden incelenemeyen binalar için hasar tespit işlemi yapılamamıştır" denildi.

Afet nedeniyle “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” kabul edilen yerleşim yerlerinde hak sahipliği ve hasar tespit işlemlerinin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için, binaların hasar tespitlerinin bir an önce yapılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda, içeriden hasar tespit çalışması yapılamamış olan bina sahiplerinin, 31 Mart 2023 günü mesai bitimine kadar Afet Bölgesi ilan edilen illerdeki Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri, Valilikler, Kaymakamlıklar ile il ve ilçelerdeki Hasar Tespit İtiraz, Müraacat, Koordinasyon Çadırları veya Merkezlerine başvurarak, binaların içeriden incelenmesini temin etmeleri gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

Açıklamada, 31 Mart 2023 günü mesai bitimine kadar, kilitli olduğundan veya maliklerine ulaşılamadığından içerisine girilemeyen ve hasar tespit raporlarında “girilemeyen” kaydı düşülen binalara ait listelerin, Valilik (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından ilgili Kaymakamlıklara ve bağlı oldukları muhtarlıklara gönderileceği, yine Valilik/Kaymakamlık koordinesinde kolluk kuvvetlerince güvenlik önlemleri alınarak ve gerekli ekipman desteği sağlanarak bahse konu binalara girilmek suretiyle hasar tespit çalışmalarının re’sen yapılması sağlanacağı bildirildi.