Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Hasar tespiti yapılamayan binalara 31 Mart'a kadar süre

Afet bölgesinde bina hasar tespit çalışmalarının, büyük oranda tamamlandığını bildiren AFAD, bölgede kilitli ve sahibi bulanamadığı için hasar tespiti yapılamayan binalar için 31 Mart'a kadar süre tanındığını duyurdu. Bu tarihe kadar bildirimde bulunulmaması halinde kolluk kuvvetleri desteğiyle bu binalara girilecek

Hasar tespiti yapılamayan binalara 31 Mart'a kadar süre
HABERTURK.COM

AFAD, afet bölgesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen bina hasar tespit çalışmalarının, büyük oranda tamamlandığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Kilitli olduğundan veya sahiplerine ulaşılamadığından girilemeyen ve içeriden incelenemeyen binalar için hasar tespit işlemi yapılamamıştır" denildi.

Afet nedeniyle “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” kabul edilen yerleşim yerlerinde hak sahipliği ve hasar tespit işlemlerinin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için, binaların hasar tespitlerinin bir an önce yapılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda, içeriden hasar tespit çalışması yapılamamış olan bina sahiplerinin, 31 Mart 2023 günü mesai bitimine kadar Afet Bölgesi ilan edilen illerdeki Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri, Valilikler, Kaymakamlıklar ile il ve ilçelerdeki Hasar Tespit İtiraz, Müraacat, Koordinasyon Çadırları veya Merkezlerine başvurarak, binaların içeriden incelenmesini temin etmeleri gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

Açıklamada, 31 Mart 2023 günü mesai bitimine kadar, kilitli olduğundan veya maliklerine ulaşılamadığından içerisine girilemeyen ve hasar tespit raporlarında “girilemeyen” kaydı düşülen binalara ait listelerin, Valilik (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından ilgili Kaymakamlıklara ve bağlı oldukları muhtarlıklara gönderileceği, yine Valilik/Kaymakamlık koordinesinde kolluk kuvvetlerince güvenlik önlemleri alınarak ve gerekli ekipman desteği sağlanarak bahse konu binalara girilmek suretiyle hasar tespit çalışmalarının re’sen yapılması sağlanacağı bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi '5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık'
İŞ-YAŞAM '5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık'
ABD'de istihdam şubatta beklentileri aştı
İŞ-YAŞAM ABD'de istihdam beklentileri aştı
DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
İŞ-YAŞAM DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
'Ekonomimiz ocakta kuvvetli görünümünü sürdürdü'
İŞ-YAŞAM 'Ekonomimiz ocakta kuvvetli görünümünü sürdürdü'
Migros'tan deprem bölgesindeki üreticiye destek
İŞ-YAŞAM Migros'tan deprem bölgesindeki üreticiye destek
Dolar/TL, 18,97 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 18,97 seviyesinde 
Lahmacun tartışması
İŞ-YAŞAM Lahmacun tartışması
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 78.52 arttı
İŞ-YAŞAM İnşaat maliyet endeksi yüzde 78.52 arttı
Son dakika haberi İşsizlik rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAM 5 ay sonra tek hane
Deprem vergisi TBMM'de kabul edildi
İŞ-YAŞAM Deprem vergisi TBMM'de kabul edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.