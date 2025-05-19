Yaşanan olumsuzlukların sadece karpuzun değil, tüm ekili tarım arazilerini etkilediğini anlatan Yeşilyaprak, "Bölgemizdeki karpuz hasadı normal şartlarda 1 hafta ile 10 gün önce gerçekleştirilebilirdi ancak geçtiğimiz aylarda yaşanan don felaketi nedeniyle ektiğimiz fideleri sökmek zorunda kaldık ve ikinci bir ekim yapıldı. Karpuzun yetiştiği arazi kumsal bir yapıdadır, bu nedenle Türkiye'nin sezon olarak ilk karpuzunun yetiştiği yer Bahçe bölgesidir. Bu yıl çok kaliteli ve lezzetli karpuzlarımız var. Çiftçilerimiz, meyve ağaçlarının don ve kuraklık nedeniyle zarar görmesinden sonra karpuzun bu açığı kapatabileceği umuduyla büyük bir mücadele verdi. Gecesini gündüzüne katarak çalıştı ve karpuzunu yetiştirdi" dedi.