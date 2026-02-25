Canlı
        Haberler Gündem Güncel Hasbi Dede hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz’ davası | Son dakika haberleri

        Hasbi Dede hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz’ davası

        Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp, tutuklanan Hasbi Dede hakkında, 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

        Giriş: 25.02.2026 - 00:33
        Hasbi Dede hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' davası

        Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat’ta iddiaya göre; sanal medyada küçük yaşta kız çocuğuna yönelik bir yazışması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İTİRAZ SONRASI TUTUKLANDI

        DHA'nın haberine göre; savcılığın itirazı sonrası Dede, 10 Şubat’ta yeniden ifade için adliyeye çağrıldı. Adliyeye gelen Dede, bu kez 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı. Dede'nin tutuklanmasının ardından Görele Kaymakamlığı'nca meclis üyesi Hüseyin Çakıcı, geçici belediye başkanı olarak görevlendirildi. Hasbi Dede'nin yerine mecliste yapılan seçimi ise CHP'li aday Aysel Uzun kazandı.

        DEDE HAKKINDA DAVA AÇILDI

        Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, görevinden uzaklaştırılıp, tutuklanan Hasbi Dede hakkında iddianame hazırlandı.

        Dede hakkında ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Görele Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

