Hasbi Dede hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz’ davası

Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, "Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Toplumun geniş kesimi büyük memnuniyet içinde. Raporun ekinde siyasi partilerimizin görüşleri bildirildi. Bundan sonraki süreç titi... Daha Fazla Göster TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, "Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Toplumun geniş kesimi büyük memnuniyet içinde. Raporun ekinde siyasi partilerimizin görüşleri bildirildi. Bundan sonraki süreç titizlikle takip edilmeli. Bir kez daha huzurunuzda bu sürece verdiği fevkelada tarihi destekten dolayı Sayın Genel Başkana şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı. Daha Az Göster