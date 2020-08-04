Haşhaşın çok yakıştığı, yedikten sonra misafirlerinizin sizden tarif isteyeceği yapımı çok kolay ve leziz olan haşhaşlı revani tatlısının yapımına başlayalım.
Haşhaşlı Revani Malzemeler:
- 1 su bardağı un
- 1 çay bardağı şeker
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 kahve fincanı haşhaş
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı irmik
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay bardağı limon kabuğunun rendesi
Şerbeti İçin:
- 3,5 su bardağı su
- 3 su bardağı toz şeker
- 3-4 damla limon suyu
Haşhaşlı Revani Yapılışı:
- Önce şerbeti hazırlayın, bir tencereye şekeri ve suyu koyun.
- Ocağın üstüne aldığımız tencere önce orta derecede, kaynadıktan sonra kısık ateşte olmalıdır.2-3 dakika sonra altını kaptın.
- İndirmeye yakın limon suyunu ekleyin.
- Kek malzemelerini, kek yaparken kullandığınız sıralama ile yumurtaları ve şekeri, şeker eriyinceye kadar çırpın.
- Yoğurt ve yağ ekledikten sonra çırpın, limon kabuğunu, diğer malzemeleri eleyip ekleyin ve karıştırın.
- Hazırladığınız karışımı, yağladığınız cam tepsiye dökün.
- 175 derecede ısınmış fırında, üstü kızarıp, batırdığınız kürdan temiz çıkıncaya kadar pişirin.
- Fırından aldıktan sonra, 4-5 dakika ılınması için bekleyin, keki de tepside dilimleyerek, üzerine soğumuş olan şerbeti kepçeyle azar azar yedirin.
- Tatlı soğuyunca buzdolabına kaldırın.
- En 4-5 saat buzdolabında dinlendirin, arzu ettiğiniz şekilde üzerini süsleyip servis edin.
Püf Noktası:
- Fırın ısısı çok önemlidir. Eğer tatlımızın güzel olmasını istiyorsak. Fırının önceden ısıtılmış olması gerekiyor. Revani tatlımızın keki güzel kabarmaz.
- Fırın kabınızın iyice yağlanmış olması gerekir. Yoksa dibi yanmış bir tatlımız olur.
- Revani tatlısının kekinin güzel kabarması için önemli bir diğer husus ise pişerken fırın kapağının en az 20 dakika açılmamasıdır..
- Eğer açarsanız fırın içinde hava sirkülâsyonu olur buda revani kekimizin az kabarmasına neden olur.
- Revaninin şerbeti de önemli. Ne çok kaynamış ne de gereğinden az kaynamış olmamalı.
- Tatlının şerbetini sıcak olarak kekinin üzerine dökmeyin. Hamur olur. En az 20-25 dakika ılınmasının bekleyin.
- Tatlının şerbetini ılıkken dökün 3-4 saat dinlensin. Buzdolabında bir gece kaldıktan sonra soğuk olarak servis edin.
- En son olarak servis edeceğiniz tatlının damak zevkine göre süslemesi; bunun için portakal kabuğu, limon rendesi, Hindistan cevizi, Antep fıstığı gibi malzemelerden faydalanabilirsiniz.
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