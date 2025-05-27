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        Haşimato Beslenme Nedir, Nasıl Yapılmalı? Haşimato Beslenmede Nelere Dikkat Edilmeli?

        Günümüzde giderek daha fazla kişide rastlanan Haşimato tiroidi, sadece hormon dengesini değil, yaşam kalitesini de derinden etkileyen kronik bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Yorgunluk, kilo kontrolü zorluğu, halsizlik ve ruh hali değişimleri gibi belirtilerle yaşamı zorlaştıran bu hastalıkla mücadelede, ilaç tedavisinin yanı sıra doğru beslenme alışkanlıkları da büyük önem taşıyor. Peki, Haşimato hastalığında nasıl beslenilmeli? Hangi yiyeceklerden uzak durmalı, hangileri tercih edilmeli? Bu yazımızda Haşimato beslenmesine dair tüm detayları ve dikkat edilmesi gereken noktaları sizin için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 17:25 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:25
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        Haşimato Beslenme Nedir?
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        Haşimato Nedir?

        Haşimato hastalığı, tiroid bezini hedef alan bir otoimmün hastalık olup bağışıklık sisteminin tiroid hücrelerini yabancı madde gibi algılayarak onlara saldırmasıyla ortaya çıkar. Bu durum zamanla tiroid hormonlarının yetersiz üretimine (hipotiroidi) neden olur. Yorgunluk, kilo alımı, depresyon, kabızlık, soğuğa hassasiyet gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

        Haşimato hastalığının tedavisinde ilaçlar kadar, beslenme düzeni de hayati önem taşır. Çünkü bazı besinler bağışıklık sistemini destekleyip inflamasyonu azaltırken, bazıları tiroid fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir.

        Haşimato Beslenme Nedir?

        Haşimato beslenme, tiroid fonksiyonlarını destekleyen ve otoimmün tepkiyi azaltmaya yönelik özel bir beslenme şeklidir. Amaç, bağışıklık sisteminin dengesini sağlamak, bağırsak florasını iyileştirmek ve inflamasyonu kontrol altına almaktır.

        Bu tür beslenme, tek tip bir diyet değildir; kişisel intoleranslar, laboratuvar sonuçları ve semptomlara göre kişiye özel planlanmalıdır.

        Haşimato Hastaları Nasıl Beslenmeli?

        Glutensiz Beslenme

        Araştırmalar, Haşimato hastalarında glutenin ince bağırsak geçirgenliğini artırabileceğini ve bağışıklık sistemini tetikleyebileceğini gösteriyor. Bu nedenle:

        Buğday, arpa, çavdar gibi tahıllardan uzak durulmalı.

        Glutensiz unlar (pirinç, badem, hindistancevizi unu) tercih edilmeli.

        Paketli ürünlerde "gluten içermez" ibaresine dikkat edilmeli.

        Süt ve Süt Ürünlerini Sınırlamak

        Laktoz intoleransı Haşimato hastalarında yaygın görülebilir. Ayrıca süt proteinleri de inflamasyonu tetikleyebilir.

        İnek sütü yerine bitkisel sütler (badem sütü, hindistancevizi sütü) kullanılabilir.

        Kefir gibi fermente süt ürünleri bazı bireylerde tolere edilebilir.

        İyot Tüketimine Dikkat

        Aşırı iyot alımı tiroid bezini daha da zorlayabilir. Ancak iyot eksikliği olan bireylerde takviye gerekebilir.

        İyotlu tuz kullanımı doktor kontrolünde olmalı.

        Deniz yosunları ve deniz ürünleri dikkatli tüketilmeli.

        Selenyum ve Çinko Destekleri

        Bu iki mineral tiroid hormon üretimi ve antioksidan savunma için önemlidir.

        Selenyum kaynakları: Brezilya cevizi, yumurta, ton balığı, hindi eti

        Çinko kaynakları: Kırmızı et, kabak çekirdeği, deniz ürünleri

        Şeker ve İşlenmiş Gıdalardan Uzak Durmak

        Rafine şeker ve işlenmiş karbonhidratlar inflamasyonu artırır ve insülin direncine neden olabilir.

        Doğal şeker kaynakları (meyve, hurma) tercih edilmeli.

        Paketli atıştırmalıklar, hazır soslar, fast food beslenme sınırlandırılmalı.

        Bağırsak Dostu Beslenmek

        Bağırsak sağlığı bağışıklık sistemi için temel unsurdur. Haşimato hastalarında sıklıkla sızdıran bağırsak sendromu görülür.

        Prebiyotik ve probiyotik gıdalar: Yoğurt, kefir, lahana turşusu, elma sirkesi

        Lifli besinler: Yulaf, keten tohumu, sebzeler

        Goitrojenik Gıdalara Dikkat

        Bazı sebzeler çiğ tüketildiğinde tiroid fonksiyonlarını baskılayabilir.

        Lahana, brokoli, karnabahar gibi goitrojen içeren sebzeler pişirilerek tüketilmeli.

        Aşırı tüketiminden kaçınılmalı, dengeli porsiyonlar tercih edilmeli.

        Haşimato Beslenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

        Düzenli kan tahlilleri yaptırılmalı ve beslenme planı buna göre güncellenmeli.

        Kafein ve alkol tüketimi azaltılmalı, çünkü tiroid ilaçlarının emilimini olumsuz etkileyebilir.

        Su tüketimi artırılmalı. Hedef en az 2–2.5 litre.

        Yavaş metabolizmayı desteklemek için düzenli egzersiz yapılmalı.

        Gerekirse D vitamini, Omega-3 gibi takviyeler doktor kontrolünde alınmalı.

        Kişiselleştirilmiş Yaklaşım Önemli

        Her Haşimato hastası farklıdır. Dolayısıyla beslenme de kişisel ihtiyaçlara göre şekillenmelidir. Bir diyetisyen eşliğinde planlanan, anti-inflamatuar temelli bir beslenme tarzı ile Haşimato'nun semptomları önemli ölçüde hafifletilebilir, yaşam kalitesi artırılabilir.

        Unutulmamalı ki, beslenme ilaçların yerine geçmez, ama iyileşme sürecini ciddi şekilde destekler.

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