Haşimato Beslenme Nedir, Nasıl Yapılmalı? Haşimato Beslenmede Nelere Dikkat Edilmeli?

Haşimato Nedir?

Haşimato hastalığı, tiroid bezini hedef alan bir otoimmün hastalık olup bağışıklık sisteminin tiroid hücrelerini yabancı madde gibi algılayarak onlara saldırmasıyla ortaya çıkar. Bu durum zamanla tiroid hormonlarının yetersiz üretimine (hipotiroidi) neden olur. Yorgunluk, kilo alımı, depresyon, kabızlık, soğuğa hassasiyet gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Haşimato hastalığının tedavisinde ilaçlar kadar, beslenme düzeni de hayati önem taşır. Çünkü bazı besinler bağışıklık sistemini destekleyip inflamasyonu azaltırken, bazıları tiroid fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir.

Haşimato Beslenme Nedir?

Haşimato beslenme, tiroid fonksiyonlarını destekleyen ve otoimmün tepkiyi azaltmaya yönelik özel bir beslenme şeklidir. Amaç, bağışıklık sisteminin dengesini sağlamak, bağırsak florasını iyileştirmek ve inflamasyonu kontrol altına almaktır.

Bu tür beslenme, tek tip bir diyet değildir; kişisel intoleranslar, laboratuvar sonuçları ve semptomlara göre kişiye özel planlanmalıdır.

Haşimato Hastaları Nasıl Beslenmeli?

Glutensiz Beslenme

Araştırmalar, Haşimato hastalarında glutenin ince bağırsak geçirgenliğini artırabileceğini ve bağışıklık sistemini tetikleyebileceğini gösteriyor. Bu nedenle: Buğday, arpa, çavdar gibi tahıllardan uzak durulmalı. Glutensiz unlar (pirinç, badem, hindistancevizi unu) tercih edilmeli. Paketli ürünlerde "gluten içermez" ibaresine dikkat edilmeli. Süt ve Süt Ürünlerini Sınırlamak Laktoz intoleransı Haşimato hastalarında yaygın görülebilir. Ayrıca süt proteinleri de inflamasyonu tetikleyebilir. İnek sütü yerine bitkisel sütler (badem sütü, hindistancevizi sütü) kullanılabilir. Kefir gibi fermente süt ürünleri bazı bireylerde tolere edilebilir. İyot Tüketimine Dikkat Aşırı iyot alımı tiroid bezini daha da zorlayabilir. Ancak iyot eksikliği olan bireylerde takviye gerekebilir. İyotlu tuz kullanımı doktor kontrolünde olmalı. Deniz yosunları ve deniz ürünleri dikkatli tüketilmeli. Selenyum ve Çinko Destekleri Bu iki mineral tiroid hormon üretimi ve antioksidan savunma için önemlidir.

Selenyum kaynakları: Brezilya cevizi, yumurta, ton balığı, hindi eti Çinko kaynakları: Kırmızı et, kabak çekirdeği, deniz ürünleri Şeker ve İşlenmiş Gıdalardan Uzak Durmak Rafine şeker ve işlenmiş karbonhidratlar inflamasyonu artırır ve insülin direncine neden olabilir. Doğal şeker kaynakları (meyve, hurma) tercih edilmeli. Paketli atıştırmalıklar, hazır soslar, fast food beslenme sınırlandırılmalı. Bağırsak Dostu Beslenmek Bağırsak sağlığı bağışıklık sistemi için temel unsurdur. Haşimato hastalarında sıklıkla sızdıran bağırsak sendromu görülür. Prebiyotik ve probiyotik gıdalar: Yoğurt, kefir, lahana turşusu, elma sirkesi Lifli besinler: Yulaf, keten tohumu, sebzeler Goitrojenik Gıdalara Dikkat Bazı sebzeler çiğ tüketildiğinde tiroid fonksiyonlarını baskılayabilir. Lahana, brokoli, karnabahar gibi goitrojen içeren sebzeler pişirilerek tüketilmeli. Aşırı tüketiminden kaçınılmalı, dengeli porsiyonlar tercih edilmeli.