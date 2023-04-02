Haşladığınız yumurtanın suyunu dökmeyin! Meğer öyle faydaları varmış ki…

Parlak ve canlı saçlar için 'haşlanmış yumurta'

Daha sağlıklı, daha parlak saçlar istiyorsanız haşlanmış yumurtanın suyu muhteşem bir kurtarıcı olacak. Her gün şekillendirmekten ve yıkanmaktan yıpranan saçları canlı ve sağlıklı hale getirmek için yumurtanın gücünden faydalanabilirsiniz. Saçın yüzde 80'i protein olduğu için, protein açısından zengin yumurta suyunu saça uygulamak, şekillendirme sırasında kaybedilen proteinin yenilenmesine yardımcı olur. Saçı daha güçlü ve ısıya daha dayanıklı hale getirir. Haşlanmış yumurta suyu A ve E vitaminleri, biotin ile saçı kalın ve sağlıklı tutmaya yardımcı olur.