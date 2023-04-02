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Haşladığınız yumurtanın suyunu dökmeyin! Meğer öyle faydaları varmış ki…

Yumurtanın sağlığa olan faydalarını hepimiz biliyoruz. Özellikle günde iki tane tüketilen yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor. Protein deposu olması nedeniyle sıklıkla tüketilen besinlerin başında gelen yumurta kalsiyum, omega-3, D vitaminiyle öne çıkıyor. Mineral ve vitaminleri bol olan yumurtanın sadece kendisi değil kabukları da oldukça faydalı. İşte duyduktan sonra bir daha asla dökmeyeceğiniz haşlanmış yumurta suyunun faydaları

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  • Haşladığınız yumurtanın suyunu dökmeyin! Meğer öyle faydaları varmış ki…

    Haşlanmış yumurtanın suyunun saç bakımından kireç temizliğine öyle faydaları var ki duyanlar hayrete düşüyor. Yumurta kabukları bol miktarda kalsiyum, protein ve stronsiyum, florür, magnezyum ve selenyum içerir. Yumurta kaynattığınızda, bu yumurta kabuklarından gelen kalsiyum aslında suya sızar. İşte "Kalsiyum yüklü haşlanmış yumurta suyunu nasıl değerlendiririm?" sorusunun cevabı…
  • Haşladığınız yumurtanın suyunu dökmeyin! Meğer öyle faydaları varmış ki…

    Bitkileri besler

    Toprağı düzenlemeye yardımcı olduğundan dolayı kalsiyumu oldukça seven bitkiler için haşlamış yumurtanın suyu tam bir şifa olacak nitelikte. Kalsiyum besinleri verimli bir şekilde emmelerine yardımcı olmak için mükemmel toprak koşulları sağlar. Kalsiyum açısından zengin haşlanmış yumurta suyunu toprağınıza uygulayarak çiçeklerinizin besleyebilir, hızlı ve sağlıklı büyümelerine yardımcı olabilirsiniz. Peki haşlanmış yumurta suyu çiçeklere nasıl dökülür?

    Yumurtaları kaynatmak için kullandığınız suyu biriktirin. Suyun oda sıcaklığına soğumasını bekleyin ve ardından bitkilerinizin toprağına dökün.
  • Haşladığınız yumurtanın suyunu dökmeyin! Meğer öyle faydaları varmış ki…

    Bitkileri besler

    Toprağı düzenlemeye yardımcı olduğundan dolayı kalsiyumu oldukça seven bitkiler için haşlamış yumurtanın suyu tam bir şifa olacak nitelikte. Kalsiyum besinleri verimli bir şekilde emmelerine yardımcı olmak için mükemmel toprak koşulları sağlar. Kalsiyum açısından zengin haşlanmış yumurta suyunu toprağınıza uygulayarak çiçeklerinizin besleyebilir, hızlı ve sağlıklı büyümelerine yardımcı olabilirsiniz. Peki haşlanmış yumurta suyu çiçeklere nasıl dökülür?

    Yumurtaları kaynatmak için kullandığınız suyu biriktirin. Suyun oda sıcaklığına soğumasını bekleyin ve ardından bitkilerinizin toprağına dökün.
  • Haşladığınız yumurtanın suyunu dökmeyin! Meğer öyle faydaları varmış ki…

    Parlak ve canlı saçlar için 'haşlanmış yumurta'

    Daha sağlıklı, daha parlak saçlar istiyorsanız haşlanmış yumurtanın suyu muhteşem bir kurtarıcı olacak. Her gün şekillendirmekten ve yıkanmaktan yıpranan saçları canlı ve sağlıklı hale getirmek için yumurtanın gücünden faydalanabilirsiniz. Saçın yüzde 80'i protein olduğu için, protein açısından zengin yumurta suyunu saça uygulamak, şekillendirme sırasında kaybedilen proteinin yenilenmesine yardımcı olur. Saçı daha güçlü ve ısıya daha dayanıklı hale getirir. Haşlanmış yumurta suyu A ve E vitaminleri, biotin ile saçı kalın ve sağlıklı tutmaya yardımcı olur.
  • Haşladığınız yumurtanın suyunu dökmeyin! Meğer öyle faydaları varmış ki…

    Kireç tutan tencere ve çaydanlıkları temizler

    Haşlanmış yumurta suyunun bir diğer faydası ise kireç tutmuş tencere, tava ve çaydanlık temizliğinde kullanılmasıdır. Kireçlenmiş tencerenize haşlanmış yumurta suyunu ekleyin. Sirke veya sitrik asit ekleyip 1 dakika kadar kaynatın. Tencerenizi duruladıktan sonra parladığını görebilirsiniz.
  • Haşladığınız yumurtanın suyunu dökmeyin! Meğer öyle faydaları varmış ki…

    HAŞLANMIŞ YUMURTA SUYU İÇİLİR Mİ?

    Yumurta suyunun faydalarını duyanlar ''Haşlanmış yumurta suyu içilir mi?'' sorusunu sormaktan kendini alamıyor. Yumurta kabukları ve zarları kalsiyum ve mineraller açısından zengindir. Onları suda bekletmek, mineralleri ve kalsiyumu kabuklardan dışarı ve suya bırakır. Bu su güçlü kemiklerin oluşmasına yardımcı olur. Bunun yanında kemik ağrısı, eklem ağrısı ve iltihabın giderilmesine yardımcı olur. Peki nasıl tüketilir?
  • Haşladığınız yumurtanın suyunu dökmeyin! Meğer öyle faydaları varmış ki…

    Gün boyu içtiğiniz bir bardak suya bir çorba kaşığı yumurta suyu yeterli olacaktır. Su ile tüketmek istemeyenler, çorba ya da hazırladığı meyveli içeceklerin içerisine yine bir kaşık ekleyebilir. Tüm kalsiyum takviyelerinde olduğu gibi, bir kerede çok fazla almamak önemlidir.
  • Haşladığınız yumurtanın suyunu dökmeyin! Meğer öyle faydaları varmış ki…

    YUMURTA KABUĞU YENİR Mİ?

    Yumurta kabuğu içerdiği kalsiyum ve zengin mineraller nedeniyle sık sık yenilip yenmediği ile gündeme geliyor. Uzmanlar nefes borusuna kaçmayı ve boğaza zarar vermeyi önleyecek kadar iyi öğütüldüğünde yumurta kabuğu tüketmenin faydalı olabileceğini ifade ediyor. Norveç'te insanların yumurta kabuklarını kahve çekirdekleriyle öğütmesinin ve sabah kahvelerinde fazladan kalsiyum takviyesi için ikisini birlikte tüketmesi hala yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca, yumurta kabukları kahvedeki asidin bir kısmını alıp daha lezzetli hale getirebiliyor.
  • Haşladığınız yumurtanın suyunu dökmeyin! Meğer öyle faydaları varmış ki…

    Yumurta kabuğu tüketirken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli unsur ise zararlı bakterilerden kurtulmak için kaynatıp tüketmek. Günlük 2,5 gram yumurta kabuğu tozu gereksinimlerinizi karşılamak için yeterlidir. Fazla tüketim böbrek taşı ve kalp krizi riskini artırabilir.
  • Haşladığınız yumurtanın suyunu dökmeyin! Meğer öyle faydaları varmış ki…

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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