Hasta taşıyan ambulans ile cip çarpıştı: 5 yaralı
Mersin'de hasta taşıyan ambulansın, cip ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi.
Kenan B. idaresindeki içinde hasta bulunan ambulans ile Melih B. yönetimindeki cip, 34’üncü cadde kesişiminde kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle ambulans devrildi. İhbar üzerinde kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, ambulans şoförü Kenan B., cip sürücüsü Melih B. ile ambulansta bulunan Necati B., Elif K. ve Yusuf K. yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf: DHA