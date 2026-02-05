Hasta taşıyan ambulans ile cip çarpıştı: 5 yaralı

Pelin Karahan: Korkak değil, çok cesurum

BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Pelin Karahan oldu. Ünlü oyuncu, hem özel hayatı hem de kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu