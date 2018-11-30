İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, nefes darlığı rahatsızlığı bulunan 79 yaşındaki Mustafa Köksal, Göğüs Polikliniği hekimlerinden Dr. Duygu Zorlu Karayiğit tarafından muayene edildi.

AA'nın haberine göre; Zorlu'nun uyguladığı tedavi ile nefes darlığı şikayeti azalan Köksal, hastanede gördüğü yakın ilgiden etkilendi ve duygularını yazdığı şiirle anlattı.

Mustafa Köksal, kendisini tedavi eden doktoruna olan memnuniyetini 4 kıtalık şiirinin ilk iki kıtasında şöyle dile getirdi:

Çok emek verdin bitirdin tıbbı

Asaletin temiz ne güzel yapı

Hastana şifa verir yazdığın hapı

Toklumen’in gururu sen Duygu hoca

Sen doktor değilsin Lokman hekimsin

İnanmayanlar seni bir hastana sorsun

Benim gözümde sen dünyada birsin

Toklumen'in gururu sen Duygu hoca...

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