Hastalığı yüzünde terk edildi ama kendine bambaşka bir hayat yarattı!

Ne yazık ki Mui'nin ebeveynleri kızının hastalığını kabul edemedi ve küçük bebeği terk ettiler. Ancak kader ani bir dönüş yaptı ve Mui 1,5 yaşındayken Tina ve Rog Thomas onun koruyucu ailesi oldu.

Çin'de doğan Mui Thomas, Harlequin iktiyozu denilen sendromla dünyaya geldi. Bu sendroma sahip kişilerin vücudu; sert, çatlayan ve kırmızı bir kabukla çevrelenir.

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Ancak başka bir trajedi olarak; doktorlar Mui için iyi haberler vermiyordu, küçük kızın çok fazla yaşamayacağı düşünülüyordu. Ancak çift küçük kızdan vazgeçmedi ve eğer bu onun son günleriyse, en iyi şekilde yaşamasını sağlamaya karar verdi.

Mui üç yaşına geldiğinde Tina ve Rog bağlarını resmileştirmeye ve onu resmi olarak evlat edinmeye karar verdiler. Elbette, tüm zorlukların farkında olarak...