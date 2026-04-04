        Haberler Yaşam Hastalığına tanı konulamayan köpek sevginin gücüyle hayata bağlandı

        Hastalığına tanı konulamayan köpek sevginin gücüyle hayata bağlandı

        Zonguldak'ta hastalığına tanı konulamayan köpek, sahibinin sevgisi ve ilgisiyle yaşama tutundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Hastalığı bulunamamıştı! Sevgiyle hayata bağlandı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Şenol Saraç Soykan, 7 yaşındaki Golden Retriever cinsi köpeği Becks'i, 4 yıl önce aniden başlayan titreme ve yürüyememe şikayetleriyle birçok veteriner kliniğine götürdü.

        Arka iki bacağını kullanamaz hale gelen köpeğin hastalığına farklı merkezlerde yapılan müdahalelere rağmen tanı konulamadı.

        Sonraki süreçte durumu kötüleşen ve veterinerlerin ölümcül hastalığa yakalandığını düşünerek uyutulmasını önerdiği köpeğinin iyileşeceği inancını kaybetmeyen Soykan, sevgisiyle Becks'i hayata bağladı.

        Soykan'ın özverili bakımı ve ilaç desteğiyle büyük ölçüde sağlığına kavuşan köpek, bir an olsun sahibinin yanından ayrılmıyor.

        REKLAM

        "ANİDEN BAŞLAYAN RAHATSIZLIĞIN ARDINDAN ZORLU BİR SÜREÇ GEÇİRDİK"

        Köpeğin sahibi Soykan, Becks'in rahatsızlığının aniden başladığını ve zorlu bir süreç geçirdiklerini söyledi.

        Köpeğinin bir anda titremeye başladığını ve yürüyemediğini belirten Soykan, bölgedeki veterinerlerin hastalığı teşhis edemediğini, kent merkezi ve Ankara'daki kliniklerde de çözüm bulunamadığını kaydetti.

        Soykan, veterinerlerin köpeğin ölümcül bir hastalığa yakalandığını belirterek uyutulmasını önerdiğini, ancak bunu kabul etmediklerini söyledi.

        Köpeğinin iyileşeceğine her zaman inandığını vurgulayan Soykan, "Ona kıyamayız, vermedik, uyutmadık. Arka iki ayağı hiç tutmuyordu, evde de kalıyordu. Sokağa tuvaletini yapmaya kucağımızda indiriyorduk. Sevgiyle, masaj yapa yapa biraz dirilttik" diye konuştu.

        Soykan, iyileşme sürecinde veterinerlerin ilaç desteğinin de olduğunu anlatarak, "Bizle gezerken yürüyor artık ama arka ayaklarında titremeleri var yine. Eğilip bir şey yiyeceği zaman kafası titriyor. Nörolojik fakat ne olduğunu çözemediler. Yine de baktık, bakıyoruz. Hiç yürüyemeseydi bile aparat yaptıracaktık. Onu da sordum veterinerlere 'O zaman da tembel olur, hiç yürüyemez.' dediler. Biz de aparatı yaptırmadık" ifadelerini kullandı.

        Becks'in eskiden çok hareketli bir yapısı olduğunu dile getiren Soykan, köpeğinin çevresindekilerin ilgisini çektiğini ve kendini sevdirdiğini sözlerine ekledi.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "ABD İran'a 48 saatlik ateşkes önerdi" iddiası
        "ABD İran'a 48 saatlik ateşkes önerdi" iddiası
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 4 ölü, 13 yaralı!
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 4 ölü, 13 yaralı!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Doğalgazda kademeli tarife devri
        Doğalgazda kademeli tarife devri
        İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanları için talimat
        İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanları için talimat
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        SMA'lı Alya'nın annesi: Doğum gününde kızıma ilacını hediye etmek istiyorum
        SMA'lı Alya'nın annesi: Doğum gününde kızıma ilacını hediye etmek istiyorum
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kaptan formayı giydirdi
        Kaptan formayı giydirdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        Emekli çalışanın primleri ne oluyor?
        Emekli çalışanın primleri ne oluyor?
        Sebze ve meyvede fahiş fiyatlara dev ceza
        Sebze ve meyvede fahiş fiyatlara dev ceza
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası