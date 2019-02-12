11 kadın hasta ve refakatçilerin çiğ köfte partisi, hastane odasında bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde kaydedilen görüntülerde hastane odasının ortasında yere konulan plastik leğende bir kadının çiğ köfte yoğurduğu, oda bulunan diğer kadınların da yoğrulan bu çiğ köfteleri limon ve marul eşliğinde iştahla yedikleri görülüyor.

"İNCELEME BAŞLATTIK"

Sungurlu Devlet Hastanesinde tedavi gören bir kadın hastanın odasında toplanan kişilerin burada çiğ köfte yapmasını içeren görüntülerin bazı sosyal paylaşım sitelerinde yer alması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını belirterek, hastane personelinin konudan haberi olmadığını söyledi. Görüntülerde de hastane personelinin olmadığına işaret eden Sobacı, "Zaten videoda da herhangi bir personel görünmüyor. Konuyla ilgili bir inceleme başlattık. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacak" dedi.