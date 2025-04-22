15 yaşındaki kız çocuğu hastanede düşük yaptı
Karaman'da, korkunç bir olay yaşandı. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 15 yaşındaki kız çocuğu tuvalette düşük yaptı. M.N.'nin tedavisinin tamamlanmasının ardından olayla ilgili ifadesinin alınacağı belirtildi. Soruşturma başlatıldı
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis tuvaletinde, tüyler ürperten bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.N. (15), karın ağrısı şikayetiyle annesiyle birlikte hastaneye başvurdu.
ÇOCUK HASTANEDE DÜŞÜK YAPTI
İHA'daki habere göre muayene sırasında karın ağrısı tekrar başlaması üzerine tuvalete giden M.N, kanama geçirdi. M.N., bir süre sonra düşük yaptığının anlaşılması üzerine hastanede tedavi altına alındı.
5 AYLIK CENİN BULUNDU
Olayın polise bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri tuvaletin çöpünde 5 aylık cenin buldu. M.N.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından olayla ilgili ifadesinin alınacağı belirtildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.