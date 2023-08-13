Hastanedeki gerginlikte doktor özel güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı Diyarbakır'da rapor için oluşan yoğunluk nedeniyle çıkan gerginlikte bir doktor odada mahsur kaldı. Yaklaşık 1 ay önce yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde doktorun güvenlik görevlileri eşliğinde odadan çıkarıldığı dikkat çekti

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde devlet hastanesinin çalışan tek göz doktoru olan Cansev Şekerler, mesai bitimine yakın güvenlik korucusu adaylarının da rapor için oluşturduğu yoğunluk nedeniyle yaşanan gerginlikte odada mahsur kaldı.

DIŞARIDA BEKLEYENLER DOKTORU YUHALADI

DHA'nın haberine göre Şekerler, güvenlik görevlileri eşliğinde odadan çıkarılırken, dışarıda bekleyenler tarafından yuhalandı. Yaklaşık 1 ay önce yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, yaklaşık bir ay önce Ergani Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre çevre ilçelerden alınacak güvenlik korucusu adayları rapor için Ergani’ye yönlendirildi. Oluşan yoğunlukla birlikte hastalar ve rapor için bekleyenlerle hastanenin çalışan tek göz doktoru olan Cansev Şekerler arasında mesai bitimine yakın tartışma yaşandı.

BİR DOKTOR DAHA GÖREVLENDİRİLDİ

Odasında mahsur kalan Şekerler, çağrılan güvenlik görevlilerinin oluşturduğu koridorla güvenli bölgeye çıkarıldı. Şekerler, odadan çıkarılırken, dışarıda bekleyenler tarafından alkışlar eşliğinde yuhalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hastane yönetiminden alınan bilgiye göre, olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü’nce bir göz doktoru daha hastaneye görevlendirildi.