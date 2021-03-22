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HaberlerGündem3. SayfaPES DEDİRTTİ! Son dakika: Sağlıkçıların kumar skandalı kamerada! VİDEO
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Kameraya da yansıdı! "Pes" dedirten olay! Hastanede kumar!

Eskişehir'de, bir kamu hastanesinde aralarında doktor, sağlık memuru ve güvenlik görevlisi bulunan personelin, acil servisteki ofiste iskambil kağıdıyla `kumar´ oynadığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, personelin daha önce de aynı ofiste defalarca kumar oynadığını gözler önüne serdi

PES DEDİRTTİ! Son dakika: Sağlıkçıların kumar skandalı kamerada! VİDEO
Kameraya da yansıdı! "Pes" dedirten olay! Hastanede kumar!
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Eskişehir'de kamuya ait bir hastanede ocak ayında aralarında doktor, güvenlik görevlisi ve sağlık memurlarının bulunduğu personelin, acil servisteki ofiste kumar oynadığı iddia edildi.

5 KİŞİ AÇIĞA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, personelin iskambil kağıtlarıyla oynadığı görülürken, Eskişehir Valiliği ile Sağlık İl Müdürlüğü, 14 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıp, 5 kişiyi açığa aldı.

GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ

Soruşturma sürerken, açığa alınan personelin görevine döndüğü öğrenildi. Öte yandan soruşturma dosyasına da giren yeni görüntüler ortaya çıktı.

FARKLI ZAMANLARDA OYNAMIŞLAR

Görüntülerde, hakkında soruşturma yürütülen personelin farklı zamanlarda aynı ofiste iskambil kağıdıyla oyun oynadığı yer aldı.

Bu sırada hastane girişindeki danışma ve acil servisin boş olduğu da görüntülere yansıdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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