        Hastaneye giderken dolmuşta doğum yaptı | Son dakika haberleri

        Hastaneye giderken dolmuşta doğum yaptı

        İzmir'de şehir içi dolmuşta seyir halindeyken doğum sancısı başlayan kadın, hastaneye yetiştirilmek istenirken, aracın içinde doğum yaptı. Anne ve kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Hastaneye giderken dolmuşta doğum yaptı
        İzmir'in Bornova ilçesinde, şehir içi dolmuşta seyir halindeyken doğum sancısı başlayan kadın, hastaneye yetiştirilmek istenirken, aracın içinde doğum yaptı. Anne ve kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Buca-Bornova hattında çalışan 35 yıllık dolmuş şoförü Serkan Çetinyoklav (54), aracındaki hamile yolcunun sancısının başladığını fark etti.

        Çetinyoklav, hamile kadını acil servise yetiştirmeye çalışırken, araçtaki diğer yolculardan da yardım istedi. Özel bir hastanenin önüne gelen Çetinyoklav, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, dolmuşa geldiği sırada doğumu başlayan kadın, sağlıkçıların yardımıyla bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından hastanede tedaviye alınan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        "DOLMUŞÇULAR KİMSEYİ YOLDA BIRAKMAZ"

        Olayı anlatan Çetinyoklav, dolmuşçuların yardımsever olduğunu vurgulayarak, "Aracıma hamile bir kadın bindi. Yaklaşık 5 dakika sonra rahatsızlandı. Doğumun başladığını söyleyen yolcum yardım istedi. Hastaneye yetiştirmeye çalıştım ama doğum aracımda gerçekleşti. Hayırlı uğurlu olsun demek isterim. Dolmuşçular kimseyi yolda bırakmaz. Böyle bir olayı ilk defa yaşadım, bana nasip oldu" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "86 milyonun mesuliyetini taşıdığımızın bilinciyle, temkini ve tedbiri elden asla bırakmıyoruz. Hava sahamızı ihlal eden eylemler karşısında çok kararlı bir tutum alırken, milletimizin huzur ve güvenliğini tahkim edecek adımları da atmaya devam ediyoruz." dedi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "Sevgilimden!"
        "Sevgilimden!"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        "Akıllı ve temkinli olmalıyız"
        "Akıllı ve temkinli olmalıyız"
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Üçüncü kez evleniyor
        Üçüncü kez evleniyor