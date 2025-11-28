Habertürk
        Haberler Müzik 'Hata'yı yeniden yorumladı

        'Hata'yı yeniden yorumladı

        Tuğba Özerk, Sezen Aksu'nun 'Hata'yı modern ve yalın bir düzenlemeyle yeniden yorumlayarak müzikseverlerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 11:20 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:20
        'Hata'yı yeniden yorumladı
        Şarkının duygusunu koruyarak ona kendine özgü bir tını katan Tuğba Özerk, sade ama etkileyici prodüksiyonuyla dikkat çekiyor. Düzenlemede Onur Betin imzası bulunuyor.

        Tuğba Özerk, proje hakkında duygularını şu sözlerle dile getirdi: Sezen Aksu’nun şarkıları hayatımızın pek çok farklı dönemine dokunur. ‘Hata’ benim için her zaman özel bir parçaydı. Bu zamansız şarkıya kendi yorumumu katmak büyük bir mutluluk. Aynı zamanda bu şarkı, bana yapılmış üst üste hataları da hatırlatıyor. Zamanla bu hataların nasıl yanlışa dönüştüğünü gördüm ve bu süreçte hayatımdan birçok insanı çıkardım. Artık kimsenin bana yanlış yapmasına, büyük hatalarına alan açmayacağım.

