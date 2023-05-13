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Haberler Gündem Hatay'a şehit ateşi düştü!
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MSB: Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün şehit olduğunu açıkladı.

Hatay'a şehit ateşi düştü!
DHA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 12 Mayıs 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er. Muhammed Küçük şehit olmuştur. Bölücü terör örgütünce yapılan tacize derhal karşılık verilmiş ve ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün Hatayın Hassa ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Gürpınar Mahallesinde yaşayan baba Yakup ile anne Zöhre Küçüke şehadet haberini Kaymakam Osman Acar ve askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Küçükün cenazesinin yarın ikindi vakti Mazmanlı Mahallesinde defnedileceği öğrenildi.

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