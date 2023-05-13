Hatay'a şehit ateşi düştü!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 12 Mayıs 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er. Muhammed Küçük şehit olmuştur. Bölücü terör örgütünce yapılan tacize derhal karşılık verilmiş ve ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.