Hatay'da 6 kilo esrar ele geçirildi: 2 tutuklama
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir motosikleti durduran ekipler, çuval içerisinde 6 kilogram esrar ele geçirdi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Giriş: 20.08.2025 - 01:30 Güncelleme: 20.08.2025 - 01:30
Reyhanlı ilçesinde 2 gün önce yol kontrolü yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.
Motosikletten indirilen Y.T. ve M.Z.'nin yapılan üst aramasında, şüphelilerin taşıdıkları çuvala konulmuş 6 kilo esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan Y.T. ve M.Z., emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
