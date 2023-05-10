Çalışmadığını ve zamanın çoğunu sahildeki kedileri besleyerek geçirdiğini dile getiren Bastık, "17 yıl oldu kedilere bakmaya başlayalı. Daha önce burada kulübe yoktu, kedileri kutuya koyuyordum. Kulübe için belediyeye müracaat ettik, yaptırtırdık" diye konuştu.