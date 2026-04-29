Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Hatay'da belediyenin kazısında kaya mezarı bulundu

        Hatay'da belediyenin kazısında kaya mezarı bulundu

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belediyenin yaptığı kazı sırasında Roma dönemine ait kaya mezarı bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 14:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giriş-çıkışlar kapatıldı! Belediye kazısında bulundu

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de belediyenin sosyal tesis alanında yürüttüğü büyütme ve yenileme çalışmaları sırasında iş makinesiyle yapılan kazıda mağaraya rastlandı.

        Mağaranın içerisinde insan kemikleri ve küp parçalarına rastlanılması üzerine çalışmalar durduruldu.

        Belediye ekipleri tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne haber verildi.

        Arkeolog ve teknik ekipler tarafından yapılan incelemede, mağarada Roma dönemine ait kaya mezarı olduğu tespit edildi.

        Bölgeye giriş ve çıkışlar güvenlik amacıyla kapatıldı. Kaya mezarının müzeye nakli için çalışma başlatıldı.

        #kaya mezarı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Gürlek: Altaş'ın iadesini bekliyoruz
        Gürlek: Altaş'ın iadesini bekliyoruz
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu