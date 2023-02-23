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Hatay'da duvarlara yazılan yazılarda umut: Geri döneceğiz Hatay

Hatay, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremlerden sonra 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Tüm olumsuzluklara rağmen bazı kişiler, ağır hasar almayan ve gözle görülen noktalardaki duvarlara yazdıkları yazılarla moral vermeye çalışıyor.

Son dakika: Hatay'da duvarlara yazılan yazılarda umut: Geri döneceğiz Hatay
DHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde 2 deprem daha yaşayan Hatay'da duvarlara yazılan 'Her şey güzel olacak', 'Seninleyiz Hatay' gibi yazılar moral kaynağı oluyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 2 deprem ve 20 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerin yaralarının sarılması için çalışmalar devam ediyor. Asrın felaketinde AFAD'ın verilerine göre 42 bin 310 kişi hayatını kaybederken, 448 bin 18 kişi de bölgeden tahliye edildi. Depremden etkilenenler için çadır kent ve konteyner kentler de kuruluyor. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 14 bin 740 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

SAĞLAM DUVARLARA SPREY BOYA YAZISI

Tüm olumsuzluklara rağmen bazı kişiler, ağır hasar almayan ve gözle görülen noktalardaki duvarlara yazdıkları yazılarla moral vermeye çalışıyor. Sprey boyayla duvarlara yazılan 'Hatay'ı terk etme', 'Geri döneceğiz Hatay', 'Her şey güzel olacak, gitmedik, buradayız', 'Seninleyiz Hatay' gibi yazılar, umut ışığı oldu. 4 katlı olduğu öğrenilen ve depremde yıkılan binanın altına yazılan 'Yıkılma Hatay biz varız', 'Akseki Güzelsu yanında İskenderun' yazısı ise duygulandırdı.

Hatay'da yaşayan Ali Karagöl, depremi yaşamayanın bilemeyeceğini söyleyerek, "Bugün memleketimizde her taraf hasar dolu. Biz kendimizi çok zor dışarı attık. Bizim ev yıkılmadı ama büyük hasar aldı. Biz memleketimizi, toprağımızı terk edemeyiz. Türkiye'nin her yeri bizim vatanımız ama önemli olan doğup büyüdüğüm şehirdir. Yani bu yazıları görünce moral motivasyon sağlıyor. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Yazıları görünce iftihar ediyoruz, gururlanıyoruz" dedi.

"DUYGULARIMIZ ÇOĞALIYOR"

Deprem sonrası hırdavat dükkanını açtığını belirten ve etkilenenlere elinden gelen yardımı yaptığına dikkati çeken Metin Şahin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Depremde 7'nci kattaydım. Deprem olunca çoluk çocuğumu toparladım ve hemen aşağıya indim. Depremi sonuna kadar yaşadım ama burada önemli olan memleketi terk etmemek, memleketimize sahip olmak ve insanların ihtiyaçlarını gidermek. Ben ilk günden beri iş yerimi açtım. İnsanlar burayı terk etmesin, gitmesin, burada kalsın diye iş yerimi açtım.

İnşallah insanlar burayı terk etmez. Buradaki yazılar da bize moral oluyor. Yazanlara teşekkür ediyorum. Başka bir Hatay, başka bir Türkiye yok. Herkes zorluğu yaşadı ama memleketimizi terk etmeyelim, sahip çıkalım. Duvarlarda da 'Hatay'ı terk etmeyin' gibi yazılar var. Memleketimizi terk etmemek için sonuna kadar elimizden geleni yapacağız. Bu yazıları görünce de gururlanıyoruz, bize moral oluyor. Duygularımız çoğalıyor."

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