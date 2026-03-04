Hatay'da firari 5 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Hatay'da FETÖ/PDY üyesi olmaktan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, polis tarafından yakalandı
Giriş: 04.03.2026 - 02:32 Güncelleme:
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
DHA'nın haberine göre; uygulamalarda FETÖ/PDY üyesi olmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan S.K, 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan B.T, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan Y.U, 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan B.C. ve 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.S. yakalandı.
Yakalanan FETÖ/PDY hükümlüleri, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
