        Haberler Gündem Güvenlik Hatay'da firari 5 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Hatay'da firari 5 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Hatay'da FETÖ/PDY üyesi olmaktan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, polis tarafından yakalandı

        Giriş: 04.03.2026 - 02:32
        Firari 5 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        DHA'nın haberine göre; uygulamalarda FETÖ/PDY üyesi olmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan S.K, 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan B.T, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan Y.U, 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan B.C. ve 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.S. yakalandı.

        Yakalanan FETÖ/PDY hükümlüleri, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

