Hatay'da firari 5 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre; uygulamalarda FETÖ/PDY üyesi olmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan S.K, 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan B.T, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan Y.U, 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan B.C. ve 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.S. yakalandı.

Yakalanan FETÖ/PDY hükümlüleri, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.