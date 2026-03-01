Hatay'da konteyner kentten çaldıkları klimaları satan 2 zanlı tutuklandı
Hatay'da konteyner kentten 6 klima çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Çalınan klimaların İskenderun'da ikinci el firmaya satıldığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde konteyner kentten çaldıkları klimaları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
6 KLİMA ÇALINDI
AA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta Arsuz ilçesindeki konteyner kentten 6 klima çalınması ihbarı üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, klimaların İskenderun ilçesindeki ikinci el ürün alım satımı yapan bir firmaya satıldığını belirleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Şüpheliler Ö.Ö. ile H.Ö. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
2 ZANLI TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
