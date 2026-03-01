Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da konteyner kentten çaldıkları klimaları satan 2 zanlı tutuklandı | Son dakika haberleri

        Hatay'da konteyner kentten çaldıkları klimaları satan 2 zanlı tutuklandı

        Hatay'da konteyner kentten 6 klima çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Çalınan klimaların İskenderun'da ikinci el firmaya satıldığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Çaldıkları klimaları satan 2 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde konteyner kentten çaldıkları klimaları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        6 KLİMA ÇALINDI

        AA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta Arsuz ilçesindeki konteyner kentten 6 klima çalınması ihbarı üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

        Ekipler, klimaların İskenderun ilçesindeki ikinci el ürün alım satımı yapan bir firmaya satıldığını belirleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti.

        ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheliler Ö.Ö. ile H.Ö. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        2 ZANLI TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

