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Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı hayvanların yardımına koşuyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde muayenehanesi yıkılan veteriner hekim Savaş Yanaray, Hatay'da yaşadığı mahalleyi terk etmeyerek depremde yaralanan hayvanların tedavisine koşuyor

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AA
  • Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı hayvanların yardımına koşuyor

    Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veterinerlik Bölümü'nden 2020'de mezun olan ve hayata döndürdüğü hayvanlar dolayısıyla çevresinde 'mucize veteriner' olarak anılan Savaş Yanaray'ın 'Mucize Veteriner Hekim Muayenehanesi' ismini verdiği Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'ndeki kliniği, depremde yıkıldı.
  • Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı hayvanların yardımına koşuyor

    AA'nın haberine göre muayenehanesinden çıkarabildiği malzemelerle depremde yaralanan çok sayıda hayvanın yardımına koşan Yanaray, hayvancılıkla uğraşanların hayvanlarının yanı sıra sahipsiz kedi ve köpeklerin de açık alanda tedavilerini yapıyor.
  • Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı hayvanların yardımına koşuyor

    "SAHADA İNANILMAZ HEKİM EKSİKLİĞİ OLUŞTU"

    Savaş Yanaray, yıkılan muayenehanesi önünde veterinerliğin yanı sıra hayvancılık da yaptığını söyledi.
  • Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı hayvanların yardımına koşuyor

    Hatay'da birçok veterinerin de depremde yaşamını yitirdiğini belirten Yanaray, şöyle konuştu:

    "Bunun yanında diğer hekimlerin birkaçı, küçük çocuğu olanlar, şehir dışına gitmek zorunda kaldı. Sahada inanılmaz hekim eksikliği oluştu. Birden enkazdan, yıkımdan dolayı ahırlarda kedi, köpek, büyükbaş ve küçükbaş birçok hayvan yaralandı. Bunlara yetişmekte güçlük çektik."
  • Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı hayvanların yardımına koşuyor

    Yanaray, Hatay'da yıkımın büyüklüğünün ikinci gün farkına vardıklarını ifade ederek, "Yakınlarımıza yetişmeye çalıştık. Bana göre bir insanın mesleği neyse onu en iyi şekilde yapmalı bir şeyleri düzeltebilmek için. Veteriner hekimim; benim yapabileceğim şey tedaviydi. Enkaz altından çıkan hayvanları en iyi şekilde tedavi etmek için sahaya çıkmaya çalıştık. Yollar yıkıldı, kliniğimiz yıkıldı. İlaç temininde güçlük çektik. Günde ortalama 25-30 işletmeye gittim" diye konuştu.
  • Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı hayvanların yardımına koşuyor

    Hayvanlar için ellerinden geleni yaptığını anlatan Yanaray, "Veteriner hekimim, burayı terk edip gitsem vicdan azabı çekerdim. Hayvanları seviyoruz bu yüzden bu mesleği seçtik. İnsanlara da bakmaya çalıştım, mecburen 2-3 kişinin yarasını diktim" dedi.

     
  • Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı hayvanların yardımına koşuyor

    "YEMCİLERİN DENETLENMESİNİ İSTİYORUZ"

    Depremde hayvancılık sektörünün de büyük yara aldığını, süt üreticilerinin birçok hayvanı mezbahaya göndermek zorunda kaldığını belirten Yanaray, şunları söyledi:

     
  • Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı hayvanların yardımına koşuyor

    "Fırsatçılar geziyor. Tüccarların, yemcilerin denetlenmesini istiyoruz. Depremden önce 300 lira olan yem çuvalı bugün 390-400 lira. Adam 'Deprem oldu, fabrika kapandı' diyor, sütü 11 liradan alırken bugün 9 lira fiyat çekiyor. Sütü kim üretecek? İnsanlarda 'Sütün fiyatı düşüyor, yemimin fiyatı artıyor, niye üreteyim?' algısı oluşuyor. Köylü üretmezse nasıl geçinecek? Her yer yıkık dökük, yapılacak başka iş söyleyebilir misiniz tarım ve hayvancılıktan başka."
  • Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı hayvanların yardımına koşuyor
  • Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı hayvanların yardımına koşuyor
  • Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı hayvanların yardımına koşuyor
  • Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı hayvanların yardımına koşuyor
  • Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı hayvanların yardımına koşuyor

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