Yanaray, Hatay'da yıkımın büyüklüğünün ikinci gün farkına vardıklarını ifade ederek, "Yakınlarımıza yetişmeye çalıştık. Bana göre bir insanın mesleği neyse onu en iyi şekilde yapmalı bir şeyleri düzeltebilmek için. Veteriner hekimim; benim yapabileceğim şey tedaviydi. Enkaz altından çıkan hayvanları en iyi şekilde tedavi etmek için sahaya çıkmaya çalıştık. Yollar yıkıldı, kliniğimiz yıkıldı. İlaç temininde güçlük çektik. Günde ortalama 25-30 işletmeye gittim" diye konuştu.