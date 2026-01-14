Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Giriş: 14.01.2026 - 21:39 Güncelleme: 14.01.2026 - 21:39
Kırıkhan-Reyhanlı kara yolu Karasu Köprüsü mevkisinde İbrahim S. (33) yönetimindeki otomobil ile A.K. (22) idaresindeki minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobil sürücüsü İbrahim S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf: AA
