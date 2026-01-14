Habertürk
        Hatay'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 21:39 Güncelleme: 14.01.2026 - 21:39
        Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Kırıkhan-Reyhanlı kara yolu Karasu Köprüsü mevkisinde İbrahim S. (33) yönetimindeki otomobil ile A.K. (22) idaresindeki minibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobil sürücüsü İbrahim S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 14 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* ABD Başkanı Donald Trump: Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı var. İnşa ettiğimiz Altın Kubbe için hayati önem taşıyor. NATO, Grönland'ı almamız için öncülük etmeli* Gümüş ilk kez 90 doları aştı! 2026'da 2 haftada yüzde 25 değer kazandı* Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde, Hakim Aslı Kahraman'ı yaralayan Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı* Fenerbahçe, N'golo Kante transferinde mutlu sona yakın. 34 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırken kulübü ile görüşmeler devam ediyor* Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca: Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım

        #HABER
        #Hatay
        #hatay haber
        #yerel haber
