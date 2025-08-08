Hatay'da parkta vatandaşlara ve polislere bıçak çeken 4 şüpheli yakalandı
Hatay Samandağ'da önce parkta tartıştığı kişilere ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine bıçak çeken alkollü 4 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 08.08.2025 - 06:51 Güncelleme: 08.08.2025 - 06:51
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Hz. Hızır Parkı'nda içki içtiği iddia edilen 4 kişi, parkta bulunan bazı vatandaşlarla tartışmaya başladı.
Şüphelilerin bıçakla saldırmaya çalıştığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; parka gelen polislere de bıçakla çeken 4 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
