Hatay'da otomobil refüje çarptı: 4 yaralı
Hatay'ın Defne ilçesinde refüje çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı
Giriş: 03.07.2025 - 00:16 Güncelleme: 03.07.2025 - 00:16
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Harbiye mevkisinde refüje çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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