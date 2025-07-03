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        Haberler Gündem Hatay'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Hatay'da otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

        Hatay'ın Defne ilçesinde refüje çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 00:16 Güncelleme: 03.07.2025 - 00:16
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        Hatay'da otomobil refüje çarptı: 4 yaralı
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        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Harbiye mevkisinde refüje çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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