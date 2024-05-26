Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı, bazı caddeler ise ulaşıma kapandı

Anadolu Ajansı Giriş: 26.05.2024 - 03:07 Güncelleme: 26.05.2024 - 03:07 facebook

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