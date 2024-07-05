Hatay'da sürücü el frenini çekmeyi unuttu, kamyonet denize düştü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet uçurumdan denize düştü
Hatay'ın Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde bir aracın uçurumdan denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; bölgeye ulaşan ekipler, U.H'nin aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu için kamyonetin uçurumdan denize düştüğünü belirledi.
Araçta kimsenin olmadığının tespit eden ekipler, çalışmaların ardından kamyoneti bulunduğu yerden çıkarttı.