        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

        09.02.2026 - 18:23
        Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede seyir halindeki ticari taksiyi durdurdu.

        Otomobil ile araçlarda bulunanların üzerinde yapılan aramada ekipler 512 gram kokain ele geçirdi, S.F, H.B, S.A. ve A.G'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf: AA

        Sakarya'da emekli polis önce eşini, sonra emlakçıyı öldürdü

        Sakarya'da emekli polis önce eşini, sonra emlakçıyı öldürdü

