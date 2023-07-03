Summakoğlu, bayram süresince yaşanan yoğunluğun yaz döneminde de devam etmesini beklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şelalede insanlar ayaklarını suya sokabiliyorlar. Yukarısı 40 derece olsa bile buralar 25 derece oluyor. Suyun içi karpuzu çatlayacak kadar serin. Çok güzel ve doğal bir ortam. İnsanların bu güzel, tarihi ve kültürel yeri görmesini tavsiye ediyorum."