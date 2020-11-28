AA

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Fen Bilimleri Öğretmenliği son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Osman Kalçın, powerlifting sporuna 6 yıl önce internetten görüp hobi amaçlı başladı.Son 3 yıldır da spor salonlarına giderek kendini geliştiren Osman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanlarına bir süre ara verdi.

Bu süreçte evinin bir odasını antrenman salonuna dönüştüren Osman, 21 Kasım'da Rusya'da yapılan International Powerlifting Leugue (IPL) organizasyonuna katıldı.Burada, bench-press kategorisinde 56 kilogramda yarışan Osman, 102,5, 105 ve 112,5 kilogramla 3 dünya rekoru kırmayı başardı.Osman, çalışmalarını evindeki salonunda sürdürerek gelecek yıl yapılacak şampiyonalarda yeni bir dünya rekoruna imza atmayı hedefliyor.

- "Hobi olarak başlamıştım"

Osman Kalçın, AA muhabirine, powerlifting sporunda kısa sürede kendini geliştirdiğini söyledi.İnternet aracılığıyla bu sporla tanıştığını anlatan Osman, "İlk önce hobi olarak başlamıştım. 2 yıl kadar böyle çalıştım ve güzel kaldırışlar yaptım. Yaklaşık 1 yıl önce de Antalya'dan takım sorumlumuz Murat Tuğral ile tanıştım. O da bana Rusya'daki şampiyonadan bahsetti. Sonrasında o şampiyonayı düşünerek çalıştım." ifadelerini kullandı.

Hazırlıklarını sürdürdüğü sırada Kovid-19 salgını nedeniyle spor salonlarının kapandığını hatırlatan Osman, şöyle konuştu:

"Tam formdayken salgının başlaması beni boşluğa düşürmüştü. Babama 'Dünya rekoru kırmak istiyorum' diyerek eve gerekli malzemeleri almasını istedim. O da inandı ve tam profesyonel olmasa da malzemeleri aldık. Çalışmalarımı evimdeki spor odamda sürdürdüm. 21 Kasım'da Rusya'da şampiyona oldu. Rusya'da düzenlenen şampiyonada, bench-press kategorisinde 56 kilogramda yarıştım. İlk olarak 102,5 kilogram olan dünya rekorunu egale ettim. Ardından 105 kilogram ve sonuncuda da 112,5 kilogram kaldırarak 3 dünya rekoru kırdım. Kendi kilomun 2 katından fazlasını kaldırmış oldum. Bu şampiyonada rekor kıran ilk Türk sporcu oldum."

- "Gelecek yılın çalışma planlamasını yaptık"

Osman, Türkiye'de bu sporun henüz çok tanınmadığını, ilgili federasyon olmadığı için de Rusya'daki organizasyona bireysel katıldığını anlattı.

Türk bayrağını göndere çektirdiği için gururlandığını ve kendine yeni hedefler koyduğunu aktaran Osman Kalçın, şunları kaydetti:

"Murat Tuğral hocamla gelecek yılın çalışma planlamasını yaptık. Bu yıl 3 dünya rekoruyla döndüm. Gelecek yıl da 60 kilogramda en az 1 dünya rekoruyla ülkeme dönmek istiyorum. Bana güvenip Rusya'ya kadar götüren hocama ve desteklerini hep yanımda hissettiğim aileme çok teşekkür ediyorum. Yeni başarılar için devlet yetkilileri ve sporseverlerden destek bekliyorum."