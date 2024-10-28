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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay haberleri: 3 çocuk annesi Sevgi Gezen'i otogarda katletti - HABERLER | Son dakika haberleri

        3 çocuk annesini otogarda katletti!

        Hatay'da, eşi E.G. tarafından otogarda av tüfeğiyle vurulan 3 çocuk annesi Sevgi Gezen hayatını kaybetti. Katil zanlısı olay yerinden kaçarken, Gezen'in, boşanma aşamasında olduğu ve memleketi Malatya'ya gitmek için otogara geldiği belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 14:28 Güncelleme: 28.10.2024 - 14:28
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        3 çocuk annesini otogarda katletti!
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        Hatay'da olay, Kırıkhan ilçe otogarında yaşandı. Sevgi Gezer (32), otogarda 3 çocuğunun babası olan eşi E.G. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İHA'da yer alan habere göre ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Sevgi Gezer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı.

        MEMLEKETİNE GİDECEKTİ

        Öte yandan kadının eşinden ayrılma aşamasında olduğu ve memleketi olan Malatya’ya gitmek için otogara geldiği öğrenildi.

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        #Hatay
        #Son dakika haberler
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