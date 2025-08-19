Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay haberleri: 3 yaşındaki Asaf'tan kahreden haber | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        3 yaşındaki Asaf'tan kahreden haber!

        Hatay'da, yaşadıkları evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki Asaf Şahbaz, kaldırıldığı hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 09:29 Güncelleme: 19.08.2025 - 09:29
        3 yaşındaki Asaf'tan kahreden haber!
        Hatay'da yangın, Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında anne ve 3 yaşındaki Asaf Şahbaz mahsur kaldı.

        BAYGIN HALDE ÇIKARILDILAR

        İHA'daki habere göre çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ettikleri esnada dumandan etkilenen anne ve baygın olan 3 yaşındaki çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        ASAF 7 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve evladı hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan 3 yaşındaki Şahbaz, kaldırıldığı hastanede 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

        ANNESİNİN DURUMU İYİ

        3 yaşındaki Şahbaz’ın cenazesi Kırıkhan Asri Mezarlığına defnedildi. Yaralı olarak kurtarılan annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        #Hatay
        #Son dakika haberler
