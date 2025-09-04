Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Genel Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması adına çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri İskenderun genelinde günübirlik kiralanan yerlerin denetimi ve fuhuşla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

23 BİN 804 TL PARA CEZASI UYGULANDI

İHA'daki habere göre ekipler, İskenderun ilçesi Numune Mahallesinde bir ikamette 6 kişinin fuhuş yaptığını tespit etti. Şüphelilere toplamda, 23 bin 804 TL idari para cezası uygulanırken, haklarında idari işlem başlatıldı.