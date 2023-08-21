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        Hatay'da su tankeri, şarampole devrildi; 2 ölü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 16:14
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        Hatay'da su tankeri, şarampole devrildi; 2 ölü
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        Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)HATAY'ın Altınözü ilçesinde bariyerlere çarpıp, şarampole devrilen su tankerindeki 2 kişi, hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Yunushan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaat firmasına ait M.A. yönetimindeki 06 DK 4824 plakalı su tankeri, bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki M.Y., hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Altınözü Samim SELÇUK

        2023-08-21 15:28:29

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