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        Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 3'üncü haftasında, deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 22:41 Güncelleme: 22.08.2024 - 22:41
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        Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla Süper Lig’in 3'üncü haftasında, deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik, pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor’un Antalyaspor ile oynayacağı maç 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te oynanacak. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mustafa Savranlar yapacak.

        Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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