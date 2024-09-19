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        Hatayspor, Bodrum FK maçına hazır

        – HATAYSPOR, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Bodrum FK maçının çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 17:28 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:28
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        Hatayspor, Bodrum FK maçına hazır
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        – HATAYSPOR, Süper Lig’in 6'ncı haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Bodrum FK maçının çalışmalarını tamamladı.

        Mersin Stadyumu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5’e 2 top kapma ve hava topu çalışması gerçekleştirildi. Bodrum FK maçı öncesinde takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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