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        Otomobil ile polis aracı çarpıştı; 3'ü polis, 5 yaralı

        HATAY'da otomobille polis aracının çarpıştığı kazada 3'ü polis memuru 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 12:35 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:40
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        Otomobil ile polis aracı çarpıştı; 3'ü polis, 5 yaralı
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        HATAY'da otomobille polis aracının çarpıştığı kazada 3'ü polis memuru 5 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Erzin ilçesi Sıtkı Kara Bulvarı Hatsu kavşağında meydana geldi. Erzin ilçesinden Dörtyol’a giden Mehmet Ertaç yönetimindeki 06 DZT 742 plakalı otomobil ile polis aracı çarpıştı. Kazada 3 polis memuru hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Mehmet Ertaç ve eşi ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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