Bakan Kurum, Hatay'da
ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve inceleme için Hatay'a geldi.
ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve inceleme için Hatay'a geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'u, Hatay Havalimanı'nda Vali Mustafa Masatlı, belediye başkanları ve kurum amirleri karşıladı. Bakan Kurum, yapımında sona gelinen, devam eden ve yeni başlayacak projeleri yerinde inceleyecek.
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