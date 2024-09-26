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        Bakan Kurum, Hatay'da

        ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve inceleme için Hatay'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:12 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:15
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        Bakan Kurum, Hatay'da
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        ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve inceleme için Hatay'a geldi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'u, Hatay Havalimanı'nda Vali Mustafa Masatlı, belediye başkanları ve kurum amirleri karşıladı. Bakan Kurum, yapımında sona gelinen, devam eden ve yeni başlayacak projeleri yerinde inceleyecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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