Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat 35 dakika süren antrenmanda 5’e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Bu haftayı BAY geçecek olan Hatayspor, önümüzdeki hafta oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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