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        Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor sabah saatlerinde Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 13:15 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:20
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        Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor sabah saatlerinde Erdemli Atış Poligonu’nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        1 saat 35 dakika süren antrenmanda 5’e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Bu haftayı BAY geçecek olan Hatayspor, önümüzdeki hafta oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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