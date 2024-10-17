CHP'li Karasu: Yayladağı Sınır Kapısı, bir an önce açılmalı

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Ulaş Karasu, 11 yıldır kapalı olan Yayladağı Sınır Kapısı'nın açılması gerektiğini belirterek, "Bu sınır kapısının açılması hem bölge halkı için hem de akrabalık bağı olan insanlara ciddi anlamda katkı sunacak bölge yeniden ayağa kalkacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Servet Mullaoğlu, Nermin Yıldırım Kara, İl Başkanı Hakan Tiryaki ve beraberindeki heyet ile Yayladağı Sınır Kapısı'na gitti. Yayladağı Gümrük Müdürlüğü'nde Kaymakam Halil Yazıcı ile görüşen heyet, sınır kapısının durumu hakkında bilgi aldı. Burada açıklama yapan Karasu, "Bu sınır kapısı, 2013 yılından itibaren kapatıldı. 11 yıldır kapalı. 11 yıldır bu sınır kapısını Hatay ve Suriye'deki vatandaşlarımız kullanamıyorlar. Yayladağı Sınır Kapısı'nda sadece vatandaşların Türkiye'den Suriye'ye geçenlere izin veriliyor, onun dışında kullanılmıyor. Bu sınır kapısının bir an önce açılması gerekiyor" dedi.