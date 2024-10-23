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        Bakan Tekin: 11 ilimizde 6 Şubat'ta sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına çıkmış olacağız (2)

        'İLEĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NA KATILDIMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay Valiliği ziyaretinden sonra 'İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 16:31 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:35
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        Bakan Tekin: 11 ilimizde 6 Şubat'ta sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına çıkmış olacağız (2)
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        'İLEĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NA KATILDI

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay Valiliği ziyaretinden sonra 'İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Tekin, basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, depremden etkilenen 11 ilde eğitim-öğretim altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, "11 ilin tamamında minimum yüzde 10 düzeyinde planlama yaptık. Bunlardan bir kısmı 9 Eylül tarihi itibarıyla 2024-2025 eğitim-öğretim yılında eğitime başladı. Bir kısmı ise ihalesi yapılmış, inşaat devam ediyor. Yüzde 90 civarına kadar gelmiş okullarımız var. Bir kısmının ihalesi yeni yapıldı. Bir kısmı da bitmek üzere veya kesin kabul sürecinde olan okullarımız. 2025 Eylül ayında okullar başlarken devam eden yatırımlarımızla tamamlandığında Hatay'da toplam derslik sayımız 16 bin 700 olacak. Bu da 6 Şubat'tan önceki derslik sayısının yüzde 13 fazlasına tekabül ediyor. Önümüzdeki yıl içinde 2025 yatırım programı için de valiliğimizin teklif ettiği yatırım programlarımızı gündemimize aldık. Büyük oranda valimizin teklif ettiği yatırım programları zaten 2025 programında olacak ki bu rakamlar söylediğim projeksiyonunun dışındaki rakamlar. İnşallah depremin hasarlarını en kısa zamanda tamamen ortadan kaldıracak yatırımlarımızı tamamlamış oluruz" diye konuştu.

        Bakan Tekin, 6 Şubat depreminin sadece fiziki ve maddi hasarlarla sınırlı kalmadığını, manevi hasarların da giderilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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