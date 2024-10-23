Amanos Dağları'nda orman yangını (2)

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde, dün saat 12.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını 250 personel, 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ile 27 saatlik çalışmayla saat 15.00'te kontrol altına alındı. Sarp arazide 10 hektar ormanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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